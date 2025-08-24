Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη η οδηγός του

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη η οδηγός του
Βασίλης Παπαδόπουλοs / Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24.08) σε αστυνομία και πυροσβεστική, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ