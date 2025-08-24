Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη η οδηγός του

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (24.08) σε αστυνομία και πυροσβεστική, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Κατερίνη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η οδηγός του.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.