ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο DEBATER:«Πηγαίνουμε να απεξαρτηθούμε και μας ρίχνουν αυγά από τα υπό κατάληψη προσφυγικά» (φωτογραφίες)

Τι καταγγέλλει πολίτης που συμμετέχει σε πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ

Καταγγελία στο DEBATER:«Πηγαίνουμε να απεξαρτηθούμε και μας ρίχνουν αυγά από τα υπό κατάληψη προσφυγικά» (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Όπως καταγγέλλει πολίτης που συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ και πραγματοποιείται σε κτήριο πίσω από τη Γενική αστυνομική διεύθυνση της Αττικής, άτομα τους επιτίθενται ακόμα και με αυγά κατά την προσέλευση τους.

«Κλείνουν τους δρόμους χωρίς λόγο αυτοί που μένουν παράνομα στα προσφυγικά. Εκμεταλλευόμενοι τους μετανάστες που μένουν εκεί χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Δεν αφήνουν να περάσουν τα άτομα που θέλουν να πάνε στον ΟΚΑΝΑ. Έχω 67% αναπηρία με έσπρωξαν και δεν τους έκαναν τίποτα από την αστυνομία που τους έχω καταγγείλει», τονίζει στο DEBATER.

Όπως μας πληροφορεί υπάρχουν ήδη καταγγελίες στην Γενική Αστυνομική διεύθυνση Αττικής. «Δεν αφήνουν να περάσουν τοξικομανείς να χορηγηθούν με πολλές διάφορες δικαιολογίες. Εγώ περνάω και με τραμπουκίζουν, μου πετάνε αυγά. Θέλουν να διώξουν όλους τους ναρκομανείς που πηγαίνουν στο πρόγραμμα. Παιδιά που έχουν ταλαιπωρηθεί ήδη στη ζωή τους αντιμετωπίζουν και αυτή τη συμπεριφορά. Όλοι είναι παράνομα εκεί και όλα αυτά γίνονται πίσω από την πλάτη της αστυνομίας…», καταγγέλλει.

ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Νέα στοιχεία για το τροχαίο στην Κηφισίας – Συνελήφθη 35χρονος, πώς εντοπίστηκε

Στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε χθες Τετάρτη η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ύστερα από το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία», στο Χαλάνδρι. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το τροχαίο έγινε περίπου στη 1 το μεσημέρι, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της «Φωνή Λογικής» ως συνοδηγός σταμάτησε […]

