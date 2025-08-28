Καταγγελία στο DEBATER:«Πηγαίνουμε να απεξαρτηθούμε και μας ρίχνουν αυγά από τα υπό κατάληψη προσφυγικά» (φωτογραφίες)

Όπως καταγγέλλει πολίτης που συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ και πραγματοποιείται σε κτήριο πίσω από τη Γενική αστυνομική διεύθυνση της Αττικής, άτομα τους επιτίθενται ακόμα και με αυγά κατά την προσέλευση τους.

«Κλείνουν τους δρόμους χωρίς λόγο αυτοί που μένουν παράνομα στα προσφυγικά. Εκμεταλλευόμενοι τους μετανάστες που μένουν εκεί χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Δεν αφήνουν να περάσουν τα άτομα που θέλουν να πάνε στον ΟΚΑΝΑ. Έχω 67% αναπηρία με έσπρωξαν και δεν τους έκαναν τίποτα από την αστυνομία που τους έχω καταγγείλει», τονίζει στο DEBATER.

Όπως μας πληροφορεί υπάρχουν ήδη καταγγελίες στην Γενική Αστυνομική διεύθυνση Αττικής. «Δεν αφήνουν να περάσουν τοξικομανείς να χορηγηθούν με πολλές διάφορες δικαιολογίες. Εγώ περνάω και με τραμπουκίζουν, μου πετάνε αυγά. Θέλουν να διώξουν όλους τους ναρκομανείς που πηγαίνουν στο πρόγραμμα. Παιδιά που έχουν ταλαιπωρηθεί ήδη στη ζωή τους αντιμετωπίζουν και αυτή τη συμπεριφορά. Όλοι είναι παράνομα εκεί και όλα αυτά γίνονται πίσω από την πλάτη της αστυνομίας…», καταγγέλλει.