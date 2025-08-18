Καστοριά: Κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει μέσα από το νοσοκομείο – Συναγερμός στις Αρχές
Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του
Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές για τον εντοπισμό ενός κρατούμενου που δραπέτευσε από τη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Καστοριάς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος, κάτω από άγνωστες συνθήκες κατάφερε να ξεφύγει από τους φρουρούς που τον πρόσεχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.
To περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ, εξετάζονται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας κατάφερε να αποδράσει.
