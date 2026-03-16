Καστελόριζο: Τέσσερις τραυματίες από τη βύθιση σκάφους της Frontex – Ανάμεσά τους και η πρέσβης της Εσθονίας

Τέσσερις από τους πέντε επιβαίνοντες στο περιπολικό σκάφος της Frontex που βυθίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (16.03) στο Καστελόριζο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται η πρέσβης της Εσθονίας στην Ελλάδα, Karin Rannu, καθώς και ένας Έλληνας αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή ως σύνδεσμος των ελληνικών αρχών με τη Frontex.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρόδου

Οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερο Super Puma στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το εσθονικό περιπολικό σκάφος προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμού, με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές και στη συνέχεια να βυθιστεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανατροπή και βύθιση σκάφους της δύναμης frontex στη θαλάσσια περιοχή της Μεγίστης. Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα (4 εσθονοί, εκ των οποίων η πρέσβειρα της εσθονίας και 1 στέλεχος Λ.Σ. – ΕΛΛ.ΑΚΤ- σύνδεσμος frontex).

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλσ και i/φ καταμαράν και μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Καστελορίζου. 4 τραυματίες εκ των επιβαινόντων μεταφέρονται με ε/π super puma της Π.Α. στο νοσοκομείο ρόδου.