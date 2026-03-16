Τραγωδία στο Καστελόριζο: Βούλιαξε σκάφος της Frontex – Δύο τραυματίες

Σκάφος της Frontex προσάραξε σε ξέρα και βυθίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16.03) έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος, το οποίο ανήκει στην Εσθονία και επιχειρούσε στο πλαίσιο αποστολής της Frontex, προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμών, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και τελικά να βυθιστεί.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο από τους επιβαίνοντες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.