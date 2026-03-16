Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή;
Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η Ευρώπη θα ζήσει ξανά την προσφυγική κρίση του 2015 λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Καστελόριζο: Βούλιαξε σκάφος της Frontex – Δύο τραυματίες

Επέβαιναν συνολικά έξι άτομα

Τραγωδία στο Καστελόριζο: Βούλιαξε σκάφος της Frontex – Δύο τραυματίες
(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:05

Σκάφος της Frontex προσάραξε σε ξέρα και βυθίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16.03) έξω από το λιμάνι της Μεγίστης στο Καστελόριζο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος, το οποίο ανήκει στην Εσθονία και επιχειρούσε στο πλαίσιο αποστολής της Frontex, προσέκρουσε σε ξέρα κατά τη διάρκεια ελιγμών, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και τελικά να βυθιστεί.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο από τους επιβαίνοντες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

ΕΛΛΑΔΑ

