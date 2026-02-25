Καρέ-καρέ ο άγριος καβγάς μεταξύ οδηγών στην Αχαρνών, βγήκε και μαχαίρι – “Πήγες να με σκοτώσεις” (βίντεο)

Σοκάρει η άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο οδηγών στη διασταύρωση των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια, το μεσημέρι της Τρίτης, 24 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της οποίας βγήκε και μαχαίρι.

Στο περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, ενεπλάκησαν ένας 51χρονος διανομέας, αναβάτης μοτοσικλέτας, και ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Οι δύο άνδρες φαίνεται να διαπληκτίστηκαν για λόγους προτεραιότητας στον δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο ακούγεται ο νεότερος άνδρας να φωνάζει προς τον ηλικιωμένο «πήγες να με σκοτώσεις», ενώ λίγο αργότερα σταματά τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αχαρνών και ελέγχει το αριστερό του χέρι, όπου είχε δεχθεί μαχαιριά. Το τραύμα, ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρό.

Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Στην κατοχή του 70χρονου βρέθηκε μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστών.