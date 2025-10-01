Καρέ-καρέ η… “βόλτα” της 4χρονης που περπάτησε μόνη της 500 μέτρα στον Άγιο Παντελεήμονα (βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει το 4χρονο κοριτσάκι που διέφυγε της προσοχής των υπεύθυνων του νηπιαγωγείου στον Άγιο Παντελεήμονα και κινήθηκε μόνη της για περίπου 500 μέτρα στην οδό Αχαρνών, μέχρι που το σταμάτησε μια γυναίκα από τη Ρουμανία, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9/2025), όταν η μητέρα του παιδιού διαπίστωσε ότι η 4χρονη απουσίαζε από το νηπιαγωγείο. Η διευθύντρια του σχολείου συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, το παιδί διέφυγε της προσοχής της μητέρας του, που ήταν στο σημείο, την ώρα που οι γονείς παραλάμβαναν τα παιδιά τους και έφυγε μόνο του περπατώντας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως το Live News, φαίνεται η μικρή να φορά κόκκινη μπλούζα και σχολική τσάντα στην πλάτη της, να περνά δίπλα από μια γυναίκα με καροτσάκι, η οποία τη σταμάτησε και μαζί με υπαλλήλους καφετέριας επικοινώνησαν με την αστυνομία.

Λίγο αργότερα, η ΕΛ.ΑΣ παρέλαβε το παιδί και το παρέδωσε στην ανακουφισμένη μητέρα του στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.