Καρδίτσα: Συνελήφθη ένας 17χρονος για την δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή – Το σενάριο που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής (22/3) στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργος Τσιτόγλου που εντοπίστηκε νεκρός έξω από σπίτι στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η ΕΛΑΣ προχώρησε στην σύλληψη ενός 17χρονου που ομολόγησε την ότι σκότωσε τον 51χρονο τραγουδθστή, ενώ ταυτοποιείται και αναζητείται ένα ακόμη άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Τσιτόγλου βρίσκονταν μαζί με μία γυναίκα στο σπίτι ενός άλλου άνδρα. Ο ένοικος του σπιτιού υποστήριξε πως δεν βρισκόταν στο σπίτι και η επίθεση έγινε έξω από αυτό.

Σύμφωνα με το onlarissa, ο τραγουδιστής ήταν γνωστός στην Καρδίτσα και γενικότερα στην Θεσσαλία και είχε περάσει και από τις πίστες της Λάρισας.

Πώς έγινε η δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 51χρονος είχε πάει στο συγκεκριμένο σπίτι για ερωτικό ραντεβού, το οποίο του είχε παραχωρηθεί από άτομο που εργάζεται στην προστασία καταστημάτων.

Ο τραγουδιστής στη συνέχεια κάλεσε δύο άτομα, έναν 17 ετών και έναν οριακά ανήλικο, να του πάνε κοκαΐνη.

Οταν έφτασαν τους είπε ότι δεν είχε λεφτά να τους πληρώσει τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσαν. Η γυναίκα που ήταν με τον τραγουδιστή φοβήθηκε και έφυγε.

Το χρονικό

O Γιώργος Τσιτόγλου βρέθηκε μαχαιρωμένος έξω από σπίτι όπου φιλοξενούταν περίπου στις 12 το μεσημερι, κατά τις πρώτες πληροφορίες. Ο 51χρονος φέρεται να έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Για την υπόθεση έγινε μια προσαγωγή και πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, που φιλοξενούσε τον τραγουδιστή στην εν λόγω οικία, κατά πληροφορίες του Mega. Εκείνος μάλιστα τόνισε, ότι ο ίδιος απουσίαζε από το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 51χρονος τραγουδιστής Γιώργος Τσιτόγλου είχε πάει σε σπίτι που του είχε παραχωρήσει μπράβος, με μια γυναίκα για να περάσουν τη νύχτα.

Έξω από αυτό τον βρήκαν μαχαιρωμένο. Ο μπράβος που δεν βρισκόταν εκεί αναφέρει στους αστυνομικούς ότι είχαν πάει και άλλα δύο άτομα στο σπίτι και αυτοί είναι που τον μαχαίρωσαν. Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνονται δύο άτομα να τρέχουν