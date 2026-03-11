Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Καρχαριοειδές εμφανίστηκε να κολυμπάει κοντά στην ακτή στο Καβούρι – Δείτε βίντεο

Το ψάρι είχε μήκος που ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο

Χρήστος Παπαδόπουλος

Ένα σπάνιο όσο και ανησυχητικό θέαμα αντίκρυσαν οι λουόμενοι στο Καβούρι το απόγευμα της Δευτέρας, όταν έκανε την εμφάνισή του ένα μεγάλο καρχαριοειδές, σε μικρή απόσταση από την παραλία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το ψάρι είχε μήκος που ξεπερνούσε το 1,5 μέτρο, ενώ το πτερύγιό του ήταν ορατό πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στο βίντεο που κατέγραψαν πολίτες, φαίνεται το ψάρι να κινείται σε ρηχά νερά και να κυνηγά άλλα ψάρια πολύ κοντά στην ακτογραμμή.

