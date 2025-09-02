Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Κατερίνη – Νεκρός 61χρονος οδηγός που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα

Δεν υπήρξε τραυματισμός από τα άλλα οχήματα

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Κατερίνη – Νεκρός 61χρονος οδηγός που μπήκε στο αντίθετο ρεύμα
Τροχαίο δυστύχημα με καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε την Δευτέρα στην παλαιά εθνική οδό Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 61χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με το thestival,  κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα του 61χρονου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο άλλα οχήματα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο άνδρας, ενώ από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τέλος, η Τροχαία Κατερίνης ερευνά αν ο θάνατος του 61χρονου οφείλεται σε παθολογικά αίτια, κάτι που θα φανεί στην νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας.

