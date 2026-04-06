Καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Δραπετσώνα – Διαρροή καυσίμου από βυτιοφόρο (Φωτογραφίες)
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας 6/4 στην Περιφερειακή Δραπετσώνας, όταν σημειώθηκε καραμπόλα με πέντε οχήματα.
Συγκεκριμένα, μετά από τη σύγκρουση υπήρξε μικρή διαρροή καυσίμου από το ένα βυτιοφόρο που ενεπλάκη στην καραμπόλα, ενώ θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο.
Από την καραμπόλα υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Περιφερειακή Δραπετσώνας στο ύψος του Πολυχώρου Λιπασμάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά στην περιοχή της Δραπετσώνας.
