Κανονικά στους δρόμους σήμερα τα ταξί – Νέα 48ωρη απεργία την ερχόμενη βδομάδα

Προσωρινά έληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής (16/1) η απεργία των ταξί με το διοικητικό συμβούλιο του ΣΑΤΑ να αποφασίζει νέα 48ωρη κινητοποίηση την ερχόμενη βδομάδα.

Η νέα 48ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (20/1) και την Τετάρτη (21/1), τονίζοντας ότι δεν θα κάνουν πίσω στα αιτήματα τους.

Το ΣΑΤΑ με ανάρτησή του στα social media, ενημερώνει για τις συναντήσεις που είχε χθες με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ), όπου και τέθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξί. Σύμφωνα με τους αυτοκινητιστές, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων εξέφρασαν την υποστήριξή τους και δεσμεύτηκαν να πιέσουν για άμεσες λύσεις.

Ειδικότερα τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση: Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών ταξί.

Αθέμιτος ανταγωνισμός – Ασυδοσία πολυεθνικών: Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες) – Αυτονόητο δικαίωμα: Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

Φορολογικό: Τέλος στην τεκμαρτή – ληστρική επιδρομή: Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο: Το σχέδιο νόμου, αν και βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών.

Το ΔΣ του ΣΑΤΑ καταγγέλει «για αλαζονική και προκλητική στάση τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών κ. Κυρανάκη».

«Την πρωταρχική ευθύνη φέρει ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, που όχι μόνο τον αφήνει ανεξέλεγκτο, αλλά και τον καλύπτει πολιτικά, επιτρέποντας αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά. Αντί για διάλογο και λύσεις, η κυβέρνηση επιλέγει την αδράνεια και την πρόκληση, ρισκάροντας περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης – ευθύνη που θα βαραίνει αποκλειστικά εκείνους»