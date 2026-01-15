Νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου σχεδιάζουν οι οδηγοί ταξί

Σε νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου προσανατολίζονται οι οδηγοί Ταξί, μετά και τις σημερινές κινητοποιήσεις του κλάδου.

Οι οδηγοί ταξί διαμηνύουν πως δεν πρόκειται να σταματήσουν τον δίκαιο αγώνα τους, καθώς θεωρούν πως μεθοδεύεται σχέδιο εξαφάνισης του κλάδου τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Επανέλαβαν τα αιτήματά τους μέσω των οποίων ζητούν την παράταση του σχεδίου υποχρεωτικής στροφής στην ηλεκτροκίνηση, στην κατάργηση του τεκμαρτού στη φορολόγησή τους, ενώ καταγγέλλουν αθέμιτο ανταγωνισμό από την πλευρά των πλατφορμών μετακίνησης και ζητούν πλαίσιο ελέγχου τους. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Παράλληλα ζητούν συγκεκριμένο πλαίσιο στην απασχόληση των ΕΙΧ με οδηγό ενώ ζητούν ελεύθερη πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες στα έμφορτα ταξί. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Λίγο μετά τις 12 οι οδηγοί ταξί ξεκίνησαν πεζή πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ προς το Σύνταγμα με σκοπό να επιδώσουν ψήφισμα στα μέλη του Κοινοβουλίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Το απόγευμα της Πέμπτης αναμενόταν νέα σύσκεψη του προεδρείου του Συνδικάτου, όπου θα αποφασιζόταν κατά πάσα πιθανότητα η παύση των απεργιακών κινητοποιήσεων ενώ δεδομένη είναι η κήρυξη νέας 48ωρης απεργίας την ερχόμενη Τρίτη 20 Ιανουαρίου. Την ίδια ημέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου.