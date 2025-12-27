Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φωτιά στο διαμέρισμα με δύο νεκρούς

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής (26/12) όταν δύο άτομα από την Συρία βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα.

Σε βίντεο που φέρνει στην δημοσιότητα η ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή που η φωτιά κατακαίει το διαμέρισμα με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο άτυχων ατόμων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER η φωτιά προκλήθηκε από βλάβη σε σόμπα στην μονοκατοικία.

Από την φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε διπλανό σπίτι, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Η πυρκαγιά, μάλιστα επεκτάθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού και έκαψε τις τέντες και την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού.

Οι πυροσβέστες ανέβηκαν με σκάλα στο μπαλκόνι του σπιτιού και έδωσαν μάχη με τη φωτιά προκειμένου να τη σβήσουν. Μάλιστα, προσπάθησαν να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού για να βοηθήσουν τους άτυχους άνδρες, ωστόσο η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν τα κατάφεραν να μπουν έγκαιρα.

Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν στο υπνοδωμάτιο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο σημείο όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.