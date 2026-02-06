Καλαμάτα: Θύελλα αντιδράσεων από το σποτ για το καρναβάλι της πόλης – «Προσβολή για το γυναικείο φύλο» (Βίντεο)

Το βράδυ της Παρασκευής (06.02) πραγματοποιείται η τελετή έναρξης του Καλαματιανού Καρναβαλιού. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ωστόσο, σποτ που δημιουργήθηκε για την προβολή της διοργάνωσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια.

Στο εν λόγω βίντεο εμφανίζονται άντρες ντυμένοι στα μαύρα να κρατούν παρά τη θέλησή της μία γυναίκα και στη συνέχεια να την «ανταλλάσσουν» με χαρτονομίσματα που φέρουν την ένδειξη «Καλαματιανό Καρναβάλι», γεγονός που πυροδότησε συζητήσεις γύρω από τους συμβολισμούς και τα μηνύματα που εκπέμπει.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου, «Από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, η Καλαμάτα μετατρέπεται στον απόλυτο αποκριάτικο προορισμό, με δεκάδες δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις και street parties στους κεντρικούς πεζόδρομους.

Καρναβαλικά πληρώματα με φαντασία, εντυπωσιακά άρματα, συναυλίες με γνωστούς καλλιτέχνες και DJs συνθέτουν ένα πολύχρωμο σκηνικό γιορτής με ασταμάτητο κέφι.

Η αυλαία του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού ανοίγει με την Τελετή Έναρξης την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ενώ το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου η πόλη ζει στους ρυθμούς της Νυχτερινής Παρέλασης.

Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση και την Τελετή Λήξης».

Αντιδράσεις για προσβολή του γυναικείου φύλο

Ανακοίνωση με αίτημα την απόσυρση του σποτ εξέδωσε η παράταξη «Καλαμάτα μετά», χαρακτηρίζοντάς το «προσβλητική απεικόνιση του γυναικείου φύλου». Όπως επισημαίνεται, «Επισημαίνεται ότι το σποτ στέλνει λανθασμένα μηνύματα σε μια εποχή που η κοινωνία παλεύει με φαινόμενα έμφυλης βίας και κακοποίησης. Υποστηρίζεται ότι οι συμβολισμοί που επιστράτευσε η επιτροπή για να δικαιολογήσει το περιεχόμενο δεν κρίνονται πειστικοί».

Παράλληλα, κείμενο διαμαρτυρίας δημοσιοποίησε και η Φεμινιστική Καλαμάτας, στην οποία αναφέρεται, μεταξύ άλλων: «Αυτές τις μέρες έκπληκτοι οι δημότισσες και οι δημότες της Καλαμάτας παρακολουθούμε μια διαφήμιση του καλαματιανού καρναβαλιού, με σκοπό την προσέλκυση κοινού, όπου ένα γυναικείο κορμί γίνεται “αντάλλαγμα”’ για το καρναβάλι…

Δυο άντρες, στη διαφήμιση, προσποιούνται τους προαγωγούς και οδηγούν μια γυναίκα χωρίς τη θέληση της και την ανταλλάσσουν για το Καλαματιανό Καρναβάλι. Μια γυναίκα, ένα γυναικείο-ανθρώπινο σώμα ανταλλάσσεται για το καρναβάλι; Αυτό δεν είναι αστείο, δεν μπορούμε να γελάσουμε!

Σχεδόν κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες πράξεων οικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες, ή γυναικοκτονίας, ή μιας υπόθεσης μαστροπίας και ο κατάλογος δεν τελειώνει.

Σχεδόν κάθε μέρα μια γυναίκα δέχεται βία γιατί αντιστάθηκε στις ορέξεις ενός άντρα ή αντιστάθηκε να γίνει ανταλλακτικό μέσο σε μια υπόθεση αγοραπωλησίας του κορμιού της. Η πόλη έχει τα θύματά της! Η διαφήμιση είναι κατάπτυστη για το γυναικείο φύλο και την ανθρώπινη ύπαρξη στο σύνολό της. Να κατεβεί από όλα τα μέσα τώρα».

Τι απαντά ο Δήμαρχος Καλαμάτας

Απαντώντας στις αντιδράσεις, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Θάρρος News, δήλωσε: «Μην πυροβολούμε την καρναβαλική επιτροπή, ας τους στηρίξουμε και να είστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε υπέροχα.

Προφανώς, η καρναβαλική επιτροπή έχει την έγκριση τη δική μου για ό,τι και αν κάνει, δε χρειάζεται να τη ζητήσει, τους στηρίζω ανοιχτά και είμαι σίγουρος πως ό,τι και αν επιλέξουν, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Και το δεύτερο, ας δείξουμε λίγο μεγαλοψυχία, ας αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, ας κοιτάξουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να περάσουμε όμορφα. Όλα καλά είναι, καρναβάλι έχουμε παιδιά, να ξέρουμε τι γίνεται».