Καλαμαριά: Άλλαξε την αρχική του κατάθεση ο 23χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 20χρονου –  Γρίφος με τα πιθανά κίνητρα

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σχετικά με τον θάνατο ενός 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός παρουσιάστηκε το απόγευμα στις αστυνομικές αρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, προκειμένου να δώσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη εκδοχή: Επίθεση από πέντε άτομα

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε αρχικά, ενώ κινούνταν στην περιοχή της Καλαμαριάς δέχθηκε επίθεση από πέντε άτομα που άρχισαν να τον χτυπούν με γροθιές. Όπως ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς, δεν γνώριζε τους δράστες ούτε τον λόγο της επίθεσης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος είδε ένα μαχαίρι δίπλα του, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν του ανήκε, και το χρησιμοποίησε προκειμένου να αμυνθεί απέναντι στους επιτιθέμενους.

Παράλληλα δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιον τραυμάτισε και με ποιον τρόπο, σημειώνοντας πως και ο ίδιος φέρει τραύματα.

Η αλλαγή στην κατάθεση

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, στη συνέχεια ο 23χρονος τροποποίησε μέρος της κατάθεσής του. Υποστήριξε ότι οι επιτιθέμενοι δεν ήταν πέντε αλλά τρεις, ενώ παραδέχθηκε ότι το μαχαίρι βρισκόταν στην κατοχή του.

Παράλληλα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως γνώριζε το θύμα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πώς και από πού.

Χωρίς ποινικό παρελθόν οι δύο νεαροί

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 23χρονος δεν διαθέτει ποινικό μητρώο. Το ίδιο ισχύει και για τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πιθανά κίνητρα που εξετάζουν οι αρχές

Οι αστυνομικοί διερευνούν διάφορα σενάρια σχετικά με τα αίτια της αιματηρής συμπλοκής. Ένα από τα ενδεχόμενα αφορά πιθανές οπαδικές διαφορές, καθώς ο 23χρονος φέρεται να είναι οπαδός του Άρη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο ιστορικό εμπλοκής των εμπλεκομένων σε περιστατικά αθλητικής βίας.

Ένα δεύτερο σενάριο σχετίζεται με την εμπλοκή του 20χρονου σε ομάδα αυτόκλητων «τιμωρών» παιδεραστών. Πρόκειται για άτομα που, μέσω κοινωνικών δικτύων, φέρονται να έκλειναν ραντεβού με άνδρες τους οποίους θεωρούσαν ύποπτους και στη συνέχεια τους επιτίθενταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο και προσωπικές διαφορές

Την ίδια ώρα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων. Οι αρχές ερευνούν εάν δράστης και θύμα είχαν προηγούμενη γνωριμία ή επαφές που ενδέχεται να εξηγούν την ένταση που οδήγησε στο τραγικό περιστατικό.

Παράλληλα, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν στο επεισόδιο συμμετείχαν και άλλα άτομα. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα της δολοφονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής

Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση δείχνουν ότι το θύμα δέχθηκε δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ένα τραύμα στην αριστερή πλευρά του θώρακα και ακόμη ένα στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η σορός του 20χρονου μεταφέρθηκε από νωρίς το μεσημέρι στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τοξικολογικές εξετάσεις. Μετά την αξονική τομογραφία που αναμένεται να διενεργηθεί, θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η δολοφονία μετέβη η ιατροδικαστής Λήδα Κοβάτση, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Η ίδια πραγματοποίησε αυτοψία, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι τη στιγμή που κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών. Ο φερόμενος δράστης

«Σαρώνουν» τις κάμερες ασφαλείας

Την ίδια στιγμή καρέ-καρέ εξετάζουν οι αρχές τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας καθώς η ΕΛΑΣ προσπαθεί να βρει στοιχεία για το κίνητρο πίσω από την άγρια επίθεση με μαχαίρι το βράδυ της Πέμπτης (12/3) επί της οδού Αργοναυτών στην Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ομάδα ατόμων είχαν «στήσει καρτέρι» στον νεαρό, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες των Αρχών στρέφονται προς άλλες κατευθύνσεις αποκλείοντας προς το παρόν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της αιματηρής επίθεσης και μεταξύ αυτών εξετάζονται προσωπικά κίνητρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 20χρονος υπήρξε μεν οργανωμένος οπαδός του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές για οπαδικά επεισόδια.

Ήταν «αυτόκλητος τιμωρός»

Κατά τις ίδιες πηγές, το όνομά του περιλαμβανόταν στη δικογραφία για τους “αυτόκλητους τιμωρούς“, μαζί με άλλα εννέα άτομα, για επιθέσεις εναντίον ατόμων στο άλσος Μετεώρων, στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Οι έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής και εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εντοπιστούν οι δράστες.

Βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά την επίθεση

Σε βίντεο ντοκουμέντο του DEBATER λίγο μετά το μοιραίο μαχαίρωμα, φαίνονται οι φίλοι του θύματος που ήταν μαζί του την ώρα της φονικής συμπλοκής να τρέχουν στην οδό Παπαδημητρίου.

Λίγα μέτρα πιο πίσω αποτυπώνεται ο 20χρονος, ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει γρήγορα, έχοντας δευτερόλεπτα πριν δεχτεί τη μαχαιριά που αποδείχτηκε μοιραία.

Μερικά μέτρα πιο κάτω, επί της οδού Αργοναυτών, ο νεαρός θα σωριαστεί αιμόφυρτος δίπλα σε κάδο, όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΡΤ.

Διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν επί τόπου να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον 20χρονο να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα πέθανε επί τόπου, με τους διασώστες να προσπαθούν να τον επαναφέρουν επί 50 λεπτά.