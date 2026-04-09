Καλαμάκι: Τραμ συγκρούστηκε με φορτηγάκι (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Μεγάλη Πέμπτη (9/4) στο Καλαμάκι στην περιοχή του Αλίμου, όταν τραμ συγκρούστηκε με φορτηγάκι.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, όταν συρμός του τραμ συγκρούστηκε με φορτηγάκι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το μπροστινό μέρος του τραμ προσέκρουσε στο πλάι του οχήματος, χωρίς ωστόσο να προκληθούν σοβαρές ζημιές, ενώ δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματίες.