Έκπληκτος έμεινε Γάλλος μετεωρολόγος στο αντίκρισμα των προβλέψεων των επόμενων 48 ωρών για το ύψος της βροχής που αναμένεται να πέσει στη Θεσσαλία, ως συνέπεια της επέλασης της κακοκαιρίας Daniel.

Ειδικότερα, ο Nάχελ Μπελγκέρζε, ο οποίος, όπως φαίνεται, ειδικεύεται στα ακραία καιρικά φαινόμενα, δημοσίευσε στο Twitter τις προβλέψεις Ελβετών συναδέλφων του για την νεροποντή που επίκειται και τόνισε πως πρόκειται για κάτι που «δεν θυμάται να έχει ξαναγίνει στην Ευρώπη».

All eyes are now on what could potentially be a Major flooding event for the Decentralized Administration of Thessaly and Central Greece. All models suggest very high rain totals through Thursday. Some areas could get up to 500 mm of rain in just 48 hours.



Very concerning. pic.twitter.com/MFTM663I2p