Κακοκαιρία: Πυκνές χιονοπτώσεις σε Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά και Φλώρινα – Ποια σημεία του οδικού δικτύου χρειάζονται αλυσίδες (Βίντεο)

Πυκνή χιονόπτωση σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στα βόρεια της χώρας, με τις περιοχές της Κοζάνης, των Γρεβενών, της Καστοριάς και της Φλώρινας να έχουν ντυθεί στα λευκά.

Η ένταση των φαινομένων έχει προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς σε ορισμένα σημεία, κυρίως στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας, η μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων.

Φωτογραφίες και βίντεο που έρχονται από τις παραπάνω περιοχές αποτυπώνουν ένα εντυπωσιακό, κατάλευκο τοπίο, δημιουργώντας σκηνικό που παραπέμπει σε εορταστικές ημέρες και θυμίζει έντονα Χριστούγεννα.

Σημαντικές ποσότητες χιονιού έχουν καταγραφεί και στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, όπου το ύψος του χιονιού ξεπερνά τα 40 εκατοστά. Το επόμενο διάστημα, το γνωστό χιονοδρομικό αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους φίλους των χειμερινών αποδράσεων.

Παράλληλα, μαγευτικές χιονισμένες εικόνες καταγράφονται και από το χωριό Μηλιά στο Μέτσοβο, συμπληρώνοντας το χειμωνιάτικο σκηνικό της περιοχής.

Σε ποια σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών

Από τις 12:00 σήμερα (01-02-2026) άρση της προσωρινής απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Εγνατία οδό από Α/Κ Βενέτικου (150 χλμ) έως Α/Κ Παναγιάς (121 χλμ.).

Προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λοιπών βαρέων οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Γρεβενών-Τρικάλων (Ε.Ο. 15), από το 1ο χλμ έως το 41,5ο χλμ.

Της προσωρινής απαγόρευσης εξαιρούνται, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες, οχήματα οδικής βοήθειας, φορτηγά οχήματα που μεταφέρουν αλάτι και εκχιονιστικά μηχανήματα έργων και οχήματα εκτάκτου ανάγκης (Π.Υ., Ε.Κ.Α.Β. κ.ά.).

Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων, λόγω χιονόπτωσης, στα εξής σημεία:

Στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας-Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ.

Στην Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων (Επταχώρι), από το 96,5ο χλμ έως το 113,4ο χλμ.

Στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 25ο χλμ έως το 57ο χλμ.

Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης-Πτολεμαΐδας (Α-27), στο εθνικό, επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο διεξάγεται κανονικά.

Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στα εξής σημεία:

