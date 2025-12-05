Κακοκαιρία Byron: Οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί και τα σημεία που πρέπει να αποφύγετε

“Παρέλυσε” η Αττική από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που έφερε από χθες Πέμπτη η κακοκαιρία Byron.

Από χθες το απόγευμα, πολλοί δρόμοι στο Λεκανοπέδιο μετατράπηκαν σε “ποτάμια”, δέντρα έπεσαν, ενώ σε πολλές περιπτώσεις πλημμύρισαν υπόγεια και ισόγεια και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για τον απεγκλωβισμό πολιτών.

Λόγω των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Αττική, η Τροχαία έχει προχωρήσει στη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων σε αρκετά σημεία, είτε σε εκτροπή, για την ασφάλεια των πολιτών.

Στη νέα εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα, από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Διακοπές κυκλοφορίας υπάρχουν και στους εξής δρόμους, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας:

Π.Ε.Ο.ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ “CYCLON“ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΟΔΟΣ ΒΑΣ. ΜΟΙΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΟΔΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΕΡΙ ΜΠΟΤ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ

ΟΔΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΟΔΟΣ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Λ. ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΒΑΡΑΜΠΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «KWABA” ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ Λ. ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ

ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ

OΔOΣ NAYAPINOY από το ύψος της λεωφόρου Ειρήνης στην περιοχή της Πεύκης

Μετς, στην οδό Ευγένιου Βουλγάρεως, από το ύψος της οδού Αριστονίκου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αναπαύσεως

ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από το ύψος του ρέματος αγίας αικατερίνης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή της ΜΑΝΔΡΑΣ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΠΕΡΑΜΑ στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Λ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ από το ύψος της Λ. ΣΧΙΣΤΟΥ έως την οδό μπάλη στην περιοχή του ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΟΔΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή της ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ–ΛΑΜΙΑΣ στο ύψος της εξόδου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ρεύμα κυκλοφορίας προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους εξής δρόμους:

E.O. AΛEΠOXΩPIOY-ΣXINOY AΠO TO YΨOΣ TOY PEMATOΣ NTOYPAKOY MEXPI TO YΨOΣ THΣ MAYPOΛIMNHΣ

OΔOΣ HMEPOY ΠEYKOY AΠO TO YΨOΣ THΣ Λ.MAPAΘΩNOΣ KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ,ΣTHN ΠEPIOXH TΩN ΣΠATΩN

ANΩNYMH OΔOΣ ΠIΣΩ AΠO TA ΔIYΛIΣTHPIA EΛEYΣINAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ Λ. AΘHNΩN PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΠEP. AIΓAΛEΩ.

ΟΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, από το ύψος της λεωφόρου Μεσογείων, στην περιοχή Γουδί, λόγω πτώσης δέντρου

Βόρειος παράδρομος της Π.E.O.AΘHNΩN-KOPINΘOY από το 38ο χιλιόμετρο έως το 34ο χιλιόμετρο στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα

Λεωφόρος Βουλιαγμένης από το ύψος της Ανθέων έως της Ανδρέα Παπανδρέου στη Γλυφάδα

Λ. Αθηνών από το ύψος της εξόδου στη Λ. Σχιστού – Σκαραμαγκά

Επί της οδού Δερβενοχωρίων, από το ύψος της Λ. Γεννηματά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερνβενοχώρια,

Η έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού