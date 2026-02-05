Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το χωριό Αφιώνας της Κέρκυρας – Πλημμύρες στην Κεφαλονιά (βίντεο)

Στη δίνη της κακοκαιρίας βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 4/2 τα νησιά του Ιονίου, με τους ισχυρούς ανέμους να σαρώνουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας, ανεμοστρόβιλος προκάλεσε προβλήματα και μεγάλες ζημιές στο χωριό Αφιώνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 5 καταστήματα όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε στέγες σπιτιών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.

Επίσης, οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν κλαδιά και δέντρα στο οδόστρωμα σε διάφορα σημεία της Κέρκυρας, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στους Καββαδάδες, πτώση δέντρου πάνω σε καλώδια προκάλεσε πολύωρη διακοπή ρεύματος σε μεγάλη περιοχή της βορειοδυτικής Κέρκυρας, η οποία αποκαταστάθηκε το πρωί. Αντίστοιχο πρόβλημα σημειώθηκε και στο Περιβόλι, όπου η ηλεκτροδότηση διεκόπη για περίπου δύο ώρες.

Επιπλέον, το βράδυ διακόπηκε για αρκετές ώρες η κυκλοφορία στην παραλιακή οδό της Γαρίτσας, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων η θάλασσα υπερχείλισε στο οδόστρωμα. Παράλληλα, πτήση της Aegean με προορισμό το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» αναγκάστηκε να ακολουθήσει εναλλακτική πορεία για την αποφυγή καταιγιδοφόρων νεφών και προσγειώθηκε με καθυστέρηση.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέμεναν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Πλημμύρες στην Κεφαλονιά

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την Κεφαλονιά, όπου καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα, μεγάλο κομμάτι του Αργοστολίου έμεινε χωρίς δημοτικό φωτισμό.

Υπενθυμίζεται ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών παραμένουν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς.