Κακοκαιρία Adel: Σφυροκοπά τη Δυτική Ελλάδα – Πως θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (Βίντεο – Φωτογραφίες)

H κακοκαιρία Adel έχει κάνει την εμφάνιση της στη χώρα και ήδη από το βράδυ της Τετάρτης 26/11 σφυροκοπά τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα, την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία.

Δύσκολη νύχτα για την Κεντρική Κέρκυρα, καθώς είναι πολλά τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του Δήμου.

Έχουν υπερχειλίσει ρέματα, κάποια άλλα φτάνουν στο όριο, ενώ παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά.

Το μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα. Η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για άντλησης υδάτων, από υπόγεια ,ισόγεια και επιχειρήσεις και κοπές δένδρων. Στα σημεία των προβλημάτων έχουν σπεύσει για βοήθεια ακόμη και εθελοντές, όπως τα μέλη της Αθλητικής Λέσχης Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας.

Από το πρωί κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ και ένα πυροσβεστικό όχημα από την Άρτα βρίσκονται στην Κέρκυρα. Λόγω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Κέρκυρας προκειμένου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω της εκδήλωσης ισχυρών βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας , περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών ».

Κέρκυρα: Κλειστά τα σχολεία λόγω της κακοκαιρίας Adel

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Αιτωλοακαρνανία: Μήνυμα του 112 και κλειστά σχολεία

Μήνυμα, μέσω του 112, έλαβαν απόψε στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα λοιπόν με το μήνυμα, καλούνται οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων. Παράλληλα, καλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κλειστά θα παραμείνουν, αύριο Πέμπτη, όλα τα σχολεία στο Δήμο Ξηρομέρου, της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των μετεωρολογικών προβλέψεων για κύμα κακοκαιρίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου, Ιωάννη Τριανταφυλλάκη, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών.

Η κακοκαιρία Adel θα σαρώσει τη χώρα το επόμενο 48ωρο – Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα

Η κακοκαιρία Adel αναμένεται να σαρώσει τις επόμενες ώρες τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και δυνατούς ανέμους, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Πιο αναλυτικά, αύριο (27.11) στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 21 με 22 και τοπικά στην Κρήτη τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία καθώς και στη Θράκη.

Ανεμοι: Νότιοι 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανόν 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα βορειοανατολικά τους 19. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά στην Κρήτη έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια τη νύχτα θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βορειοδυτικοί.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στα βορειοανατολικά τοπικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμού και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Κυριακή

Στο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με παροδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Δευτέρα

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.