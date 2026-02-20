Καισαριανή: Αυθεντικές οι 262 φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες – Τις αγοράζει η Αθήνα

Αυθεντικές αποδείχθηκαν ότι είναι οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής μετά την σημερινή (20/2)συνάντηση με τον Βέλγο συλλέκτη στο δημαρχείο του Έβεργκεμ.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, υπεγράφη προσύμφωνο για την απόκτηση των ντοκουμέντων από τον συλλέκτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε πως oι φωτογραφίες απεικονίζουν 200 κουμουνιστές που οδηγήθηκαν στο απόσπασμα λίγο πριν την εκτέλεση τους στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, σε μία από τις πολλές θηριωδίες των ναζί στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της κατοχής.

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο τη συλλογή φωτογραφιών των «200» της Καισαριανής μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της. Η φρίκη της διαδικασίας, όπου οι μελλοθάνατοι πηγαίναν στον τοίχο ανά εικοσάδες και υποχρεώνονταν να μαζεύουν τα πτώματα των προηγουμένων, δεν έκαμψε το ηθικό τους.

Οι εικόνες προέρχονται από το αρχείο του τότε υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Hermann Heuer, ο οποίος το 1943-1944 υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας και είχε λάβει εντολή να παρακολουθήσει –ή και να συνδράμει– στην εκτέλεση των 200 κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ:

«Σήμερα, στο Δημαρχείο του Έβεργκεμ, η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Πολιτισμού συναντήθηκε με τον συλλέκτη Τιμ Ντε Κράνε. Η αντιπροσωπεία εξέτασε το σύνολο της συλλογής Χόιερ, η οποία αποτελείται από 262 φωτογραφίες, τραβηγμένες στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το 1943-1944, καθώς και κάποια έντυπα που ο ίδιος είχε περιλάβει σε αυτή.

Η μακροσκοπική εξέταση, από έμπειρα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του υλικού. Υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη και η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών».