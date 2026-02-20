Καισαιριανή: Στην Γάνδη εμπειρογνώμονες του Υπ. Πολιτισμού – Συνάντηση με τον κάτοχο των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων

Στην Γάνδη βρίσκονται εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να συναντήσουν τον κάτοχο της σπάνιας συλλογής φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής.

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν 200 κουμουνιστές που οδηγήθηκαν στο απόσπασμα λίγο πριν την εκτέλεση τους στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, σε μία από τις πολλές θηριωδίες των ναζί στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της κατοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εμπειρογνώμονες βρίσκονται στο Βέλγιο για μια διαδικασία που θα διαρκέσει αρκετά, απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και αρχίζει με την πιστοποίηση της αυθεντικότητας του υλικού, και της νομιμότητας της προέλευσής του.

Το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε μνημείο τη συλλογή φωτογραφιών των «200» της Καισαριανής μετά τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβούλιου Νεωτέρων Μνημείων, λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αξίας της. Η φρίκη της διαδικασίας, όπου οι μελλοθάνατοι πηγαίναν στον τοίχο ανά εικοσάδες και υποχρεώνονταν να μαζεύουν τα πτώματα των προηγουμένων, δεν έκαμψε το ηθικό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, το κρίσιμο ραντεβού της ελληνικής αποστολής με τον συλλέκτη έχει «κλειδώσει» για το πρωί της Παρασκευής, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεθοδικά οργανωμένης επιχείρησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Έμπειρα στελέχη και εμπειρογνώμονες του Υπουργείου θα βρεθούν στα γραφεία της εταιρείας του κατόχου, έχοντας μαζί τους όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα. Το πρώτο και κρισιμότερο βήμα είναι ο έλεγχος της εγκυρότητας και της γνησιότητας των φωτογραφιών.

Οι εικόνες προέρχονται από το αρχείο του τότε υπολοχαγού της Βέρμαχτ, Hermann Heuer, ο οποίος το 1943-1944 υπηρετούσε στο στρατόπεδο της Μαλακάσας και είχε λάβει εντολή να παρακολουθήσει –ή και να συνδράμει– στην εκτέλεση των 200 κρατουμένων που μεταφέρθηκαν από το στρατόπεδο Χαϊδαρίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

Η ευρύτερη συλλογή του, που περιλαμβάνει περισσότερες από 160 φωτογραφίες από περιοχές της κατεχόμενης Ευρώπης –Βέλγιο, Γαλλία και Ελλάδα– βρέθηκε στην κατοχή του Tim de Craene.

Η αναγνώριση των φωτογραφιών ως μνημείων αλλάζει πλήρως τη διαπραγματευτική βάση, καθώς θέτει αυστηρά νομικά πλαίσια. Η κίνηση αυτή πρακτικά «παγώνει» για πάντα οποιαδήποτε πιθανότητα πώλησης ή δημοπρασίας της συλλογής σε τρίτους. Πλέον, το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν η απόκτηση των φωτογραφιών θα γίνει μέσω απευθείας αγοράς ή αν ο κάτοχος θα υποχρεωθεί σε παραχώρηση, λόγω του μνημειακού τους χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παρά το αυστηρό νομικό πλαίσιο, πηγές αναφέρουν ότι επικρατεί πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο κάτοχος φαίνεται να έχει αντιληφθεί την τεράστια ιστορική σημασία της συλλογής για την Ελλάδα. Η όλη διαδικασία της αυτοψίας αναμένεται να διαρκέσει περίπου πέντε με έξι ώρες και θα ολοκληρωθεί σήμερα το μεσημέρι.

Κακλαμάνης για φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής: Υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ

Στο γεγονός ότι υπάρχει ένα ολόκληρο άλμπουμ από την εκτέλεση των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του ΕΡΤnews τόνισε πως με βάση την ενημέρωση που έχει από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο ιστορικό αρχείο.

«Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με τους κανονισμούς των διεθνών οίκων δημοπρασιών που απαγορεύουν την πώληση τεκμηρίων που αποτελούν αποδείξεις ναζιστικών εγκλημάτων πολέμου, ανάγκασε τον συλλέκτη να αποσύρει το υλικό από την πλατφόρμα. Πλέον, η διαπραγμάτευση διεξάγεται σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ του Υπουργείου και του κατόχου του αρχείου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής.