Καιρός σήμερα: Επιμένουν οι βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα – Πού θα είναι πιο ισχυρές

Άστατος με βροχές και τοπικά ισχυρά φαινόμενα θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή 13/2, με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα μέχρι τις πρωινές ώρες θα είναι ισχυρά στη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρα στη Θράκη και μέχρι τις απογευματινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 με 16, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 18 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση του καιρού από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην κεντρική, ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στη Θράκη θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βελτίωση αναμένεται από τις απογευματινές κυρίως ώρες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τις πρωινές ώρες στη δυτική Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου θα είναι ισχυρές. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στο Ιόνιο 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στη νότια Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια 6 με 7 και στην περιοχή των Κυθήρων τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρωινές θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες οι οποίες μέχρι τις πρωινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς εξασθενούντες στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκόνη, βροχές και 20άρια το Σαββατοκύριακο, κρύο από Τρίτη

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε έναν συνδυασμό σκόνης, βροχών στα δυτικά και βόρεια και υψηλών θερμοκρασιών στα κεντρικά και νότια, όπου θα δούμε 20άρια, ενώ στην Κρήτη μέχρι και 25άρια.

Όσον αφορά στην ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. Καλλιάνος ανέφερε πως σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά αναμένεται μία κατάβαση ψύχους, με αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας όχι σε ακραίες τιμές, με χιονοπτώσεις στα περισσότερα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στα βόρεια τα χιόνια θα φτάσουν έως και τα 300 με 400 μέτρα υψόμετρο.