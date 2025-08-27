Καιρός: Ισχυρά μελτέμια σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 περιφέρειες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη 27/8, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 33 βαθμούς. Την ίδια ώρα, σε πέντε περιφέρειες της χώρας υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση για όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 5 περιφέρειες

Εν τω μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Συγκεκριμένα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για τις εξής περιοχές: