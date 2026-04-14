Καιρός αύριο: Λασποβροχές, ισχυροί άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Βροχερό θα είναι αύριο το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ, αναμένεται νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης.

Πιο αναλυτικά, αύριο, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20, στα δυτικά τους 24 με 25, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τoπικές βροχές ή όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και πιθανώς πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα κατά τόπους στα ορεινά της δυτικής Στερεάς.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα νοτιότερα τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια παράκτια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και κατά τόπους πυκνότερες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις απογευματινές ώρες στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές κυρίως ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική – νοτιοανατολική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός την Παρασκευή

Στα κεντρικά και βόρεια, πλην της Θράκης, λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα βορειοδυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη νότια νησιωτική χώρα και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κυρίως στην ανατολική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.