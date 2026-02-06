Καιρός: Άνοιξη στην «καρδιά» του χειμώνα – Υποτροπικός αεροχείμαρρος φέρνει άνοδο της θερμοκρασίας που θα αγγίξει τους 22 βαθμούς

Ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες μέσα στην «καρδιά» του χειμώνα προαναγγέλλει για τις επόμενες ημέρες ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, κάνοντας λόγο για την επίδραση υποτροπικού αεροχειμάρρου στην ευρύτερη περιοχή της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Alpha, το προσεχές Σαββατοκύριακο αναμένεται περιορισμός των βροχοπτώσεων, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας.

Τι είναι ο υποτροπικός αεροχείμαρρος

Όπως εξηγεί, ο υποτροπικός αεροχείμαρρος (subtropical jet stream) αποτελεί μια στενή ζώνη πολύ ισχυρών ανέμων στην ανώτερη τροπόσφαιρα, η οποία κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Την παρούσα χρονική περίοδο, ο αεροχείμαρρος έχει μετατοπιστεί βορειότερα, γεγονός που ευνοεί τη μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, σε συνδυασμό με την επίδραση των καταβατών ανέμων, η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυμανθεί κατά 6 έως 8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ενδεικτικά, το Σάββατο και την Κυριακή ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Αττική, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Θεσσαλία και η ανατολική Πελοπόννησος.