Καιρός: Αλλαγή του σκηνικού πριν τα Χριστούγεννα – Έρχονται βροχές στα Δυτικά

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού πριν από τα Χριστούγεννα, με βροχές να πλήττουν κυρίως τα δυτικά και ενδεχομένως κεντρικά τμήματα της χώρας, φαινόμενα που αναμένεται να κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, μέχρι τις 16/12 τα προγνωστικά δείχνουν σχετικά σταθερό καιρό, όμως από 17 με 18 Δεκεμβρίου η αβεβαιότητα αυξάνεται καθώς ένα βαθύ χαμηλό σύστημα ενδέχεται να κινηθεί από τη Μεσόγειο προς την Ελλάδα, αυξάνοντας τις πιθανότητες για έντονες βροχές και κακοκαιρία στα δυτικά και ενδεχομένως ευρύτερα φαινόμενα μέχρι και τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος προβλέπει ότι το επόμενο 24ωρο θα κυλήσει με ήπιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασίες υψηλότερες για την εποχή.

Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα Βόρεια Βαλκάνια με χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο διατηρεί το βορειοανατολικό ρεύμα στη χώρα, προκαλώντας βοριάδες κυρίως σε ανατολική και νότια Ελλάδα.

Σήμερα Παρασκευή (12/12) δεν αναμένονται βροχές, ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου 2–3 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ωστόσο, οι νυχτερινές και πρωινές θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές, με αρκετό κρύο κυρίως στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός έως τις 17 Δεκεμβρίου

Το Σάββατο (13/12), στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στη Μαγνησία – Β. Σποράδες, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια και τη Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Κυριακή (14/12), στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και δεν αποκλείεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στην Α. Μαγνησία, την Εύβοια και τη Β. Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια.

Τη Δευτέρα (15/12), θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, αλλά την Τρίτη (16/12) οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση σε όλες τις περιοχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Τετάρτη (17/12), προβλέπονται αρκετές νεφώσεις στη χώρα και στη Δ-ΒΔ Ελλάδα δεν αποκλείεται να βρέξει πρόσκαιρα. Οι άνεμοι θα δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ανατολικά και τα νότια θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.