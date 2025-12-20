Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο

Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης.

Επί τόπου έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής κι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Λόγω της φωτιάς έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.