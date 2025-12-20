Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο

Συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αυτοκίνητο επί της Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος της Φιλοθέης.

Επί τόπου έσπευσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής κι επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω της φωτιάς έχει δημιουργηθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα ανόδου προς Κηφισιά.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ