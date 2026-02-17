ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένος συρμός στον Περισσό – Έμεινε χωρίς ρεύμα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τρίτης 17/2 καθώς ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στον σταθμό του Περισσού.

Συγκεκριμένα, ο συρμός ακινητοποιήθηκε στο σημείο λόγω διακοπής ρεύματος, ενώ προκλήθηκε αναστάτωση στους επιβάτες που δεν ήξεραν τι είχε συμβεί.

Σύμφωνα, με όσα μεταφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR τα φώτα έσβησαν όταν ο συρμός ήταν στο γήπεδο του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη. Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται ο οδηγός να ενημερώνει τους επιβάτες πως θα επιστρέψει άμεσα το ρεύμα.

Όπως αναφέρθηκε άγνωστοι φαίνεται να μπήκαν για να κάνουν γκράφιτι με αποτέλεσμα να πέσει η τάση του ρεύματος για λίγα λεπτά και μετά από περίπου 20 λεπτά επέστρεψε.