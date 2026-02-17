Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένος συρμός στον Περισσό – Έμεινε χωρίς ρεύμα

Υπήρξε αναστάτωση

ΗΣΑΠ: Ακινητοποιημένος συρμός στον Περισσό – Έμεινε χωρίς ρεύμα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 20:22

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Τρίτης 17/2 καθώς ακινητοποιήθηκε συρμός του ΗΣΑΠ στον σταθμό του Περισσού.

Συγκεκριμένα, ο συρμός ακινητοποιήθηκε στο σημείο λόγω διακοπής ρεύματος, ενώ προκλήθηκε αναστάτωση στους επιβάτες που δεν ήξεραν τι είχε συμβεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα, με όσα μεταφέρθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR τα φώτα έσβησαν όταν ο συρμός ήταν στο γήπεδο του Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη. Στο βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται ο οδηγός να ενημερώνει τους επιβάτες πως θα επιστρέψει άμεσα το ρεύμα.

Όπως αναφέρθηκε άγνωστοι φαίνεται να μπήκαν για να κάνουν γκράφιτι με αποτέλεσμα να πέσει η τάση του ρεύματος για λίγα λεπτά και μετά από περίπου 20 λεπτά επέστρεψε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ