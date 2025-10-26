Ηράκλειο: Ξυλοδαρμός 56χρονης οδηγού λεωφορείου στο λιμάνι – Κατέληξε στο νοσοκομείο με ορθοπεδικά τραύματα

Επίθεση από τον σύζυγο συναδέλφου της δέχτηκε μια 56χρονη επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με το neakriti, το επεισόδιο σημειώθηκε έπειτα από καβγά για άγρα πελατών, με το θύμα να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση στο “Βενιζέλειο”, καθώς φέρει ορθοπεδικά τραύματα στο ισχίο και στην λεκάνη, και τον δράστη να αναζητείται.

Ειδικότερα, οι δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν για την άγρα πελατών που αφορά τη μεταφορά τουριστών με λεωφορεία.

Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν μπροστά στον επιβατικό σταθμό και φέρεται να τσακώθηκαν για επιβάτες κρουαζιερόπλοιου. Λίγο πιο πέρα βρισκόταν ο σύζυγος της μίας, ο οποίος παρενέβη και επιτέθηκε στην 56χρονη επαγγελματία οδηγό λεωφορείου, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Την υπόθεση διερευνά η Λιμενική Αστυνομία Ηρακλείου, ενώ ο δράστης του ξυλοδαρμού παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.