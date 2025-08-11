Ηράκλειο: Συνελήφθη 19χρονος μέλος εγκληματικής ομάδας που ρήμαζε περίπτερα και μίνι μάρκετ στη Βορειοανατολική Αττική

Στην αποδόμηση εγκληματικής ομάδας που διέπραττε ληστείες σε περίπτερα και μίνι μάρκετ σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής προχώρησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Σε βάρος 19χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε συμμορία που διέπραττε ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, ληστρική κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ αναζητούνται και έτερα μέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 7-8-2025 στην περιοχή του Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 19χρονος ημεδαπός και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Προηγουμένως, πρωινές ώρες της 7-8-2025, ο συλληφθείς από κοινού με έτερο δράστη στην περιοχή του Ηρακλείου, αφού ακινητοποίησαν υπάλληλο περιπτέρου με την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα (συμμορία), τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με σκοπό την τέλεση ληστειών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της ομάδας, κυρίως βραδινές ώρες, όπου η κίνηση των πολιτών ήταν μειωμένη, προσέγγιζαν υπαλλήλους περιπτέρων και μίνι μάρκετ και αφού τους απειλούσαν με τη χρήση μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ενώ δε δίσταζαν να ασκήσουν σωματική βία σε περίπτωση που τα θύματά τους αντιστέκονταν.

Από έρευνα στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που χρησιμοποίησε για την τέλεση των ληστειών,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-2- τρίφτες,

-7- συσκευές κινητών τηλεφώνων και

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

μαχαίρι.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -5- περιπτώσεις ληστειών σε περίπτερα και μίνι μάρκετ στις περιοχές του Ηρακλείου, της Πεύκης και της Νέας Ιωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.