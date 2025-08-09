Ηράκλειο: Σοβαρό τροχαίο με δύο μίνι βαν – Δείτε εικόνες από το σημείο
Άγνωστος ο αριθμός των τραυματιών
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8) στο Ηράκλειο Κρήτης όταν δύο βαν, υπό άγνωστες συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Σύμφωνα με το Creta24, τα δύο βαν βρίσκονταν στον ΒΟΑΚ, όπου συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό άγνωστες συνθήκες.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προβλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο και για τον απεγκλωβισμό του έσπευσε στο σημείο η πυροσβεστική.
Επί τόπου βρέθηκε η αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ για την παραλαβή τραυματιών. Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο αλλά και ουρές χιλιομέτρων.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις