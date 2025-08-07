Φωτιά στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου: Ολονύχτια μάχη για την κατάσβεση (βίντεο)

Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε το βράδυ της 7ης Αυγούστου 2025, στην περιοχή Άγιος Θωμάς του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων από την 3η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Η δύσβατη περιοχή δυσχεραίνει την κατάσβεση, αλλά η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, καθώς εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.