Ηράκλειο: Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο – Το χέρι 52χρονου εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα (βίντεο)

Μεγάλη και δύσκολη επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στον δρόμο προς Μαλάδες, στο Ηράκλειο.

Γύρω στις 13:00 σημειώθηκε σοβαρό εργατικό ατύχημα και σύμφωνα με το neakriti.gr, ένας 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοστάσιο.

Όπως είπε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ο απεγκλωβισμός του χεριού του άνδρα από το μηχάνημα τροφοδοσίας ήταν μία δύσκολη επιχείρηση, καθώς ο άξονας που καρφώθηκε στο χέρι του άνδρα ήταν από μασίφ ξύλο, ενώ κρίσιμη ήταν η συνδρομή του γιατρού του ΕΚΑΒ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας απεγκλωβισμού.

Πληροφορίες του neakriti.gr αναφέρουν ότι συνάδελφος του 52χρονου, μόλις αντιλήφθηκε ότι το μηχάνημα είχε “πιάσει” το χέρι του και τον τραβούσε, πρόλαβε και απενεργοποίησε το μηχάνημα πριν τραβήξει και άλλα μέρη του σώματος.