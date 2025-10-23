Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη;
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Συμφωνείτε με την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο – Το χέρι 52χρονου εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα (βίντεο)

Μεγάλης δυσκολίας η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Ηράκλειο: Σοβαρό εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο – Το χέρι 52χρονου εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Μεγάλη και δύσκολη επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη Χωστό, στον δρόμο προς Μαλάδες, στο Ηράκλειο.

Γύρω στις 13:00 σημειώθηκε σοβαρό εργατικό ατύχημα και σύμφωνα με το neakriti.gr, ένας 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε εργοστάσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης, Αρχιπύραρχος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, ο απεγκλωβισμός του χεριού του άνδρα από το μηχάνημα τροφοδοσίας ήταν μία δύσκολη επιχείρηση, καθώς ο άξονας που καρφώθηκε στο χέρι του άνδρα ήταν από μασίφ ξύλο, ενώ κρίσιμη ήταν η συνδρομή του γιατρού του ΕΚΑΒ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας απεγκλωβισμού.

Πληροφορίες του neakriti.gr αναφέρουν ότι συνάδελφος του 52χρονου, μόλις αντιλήφθηκε ότι το μηχάνημα είχε “πιάσει” το χέρι του και τον τραβούσε, πρόλαβε και απενεργοποίησε το μηχάνημα πριν τραβήξει και άλλα μέρη του σώματος.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ