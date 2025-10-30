Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ;
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα θα διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμερα στις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης 30/10 καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα στο Φόδελε του Ηρακλείου Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Creta24.gr η σορός ανήκει σε 55χρονο άνδρα, ενώ φορούσε και ρούχα, ενώ περισυνελέγη από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άνδρα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ