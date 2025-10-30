Ηράκλειο: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου
Συναγερμός σήμερα στις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης 30/10 καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα στο Φόδελε του Ηρακλείου Κρήτης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Creta24.gr η σορός ανήκει σε 55χρονο άνδρα, ενώ φορούσε και ρούχα, ενώ περισυνελέγη από σκάφος του Λιμεναρχείου Ηρακλείου
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα του άνδρα.
