Ηράκλειο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό συμμαθήτριάς του

Ελεύθερος, υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 17χρονος από το Ηράκλειο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό συμμαθήτριας και κατοχή παιδικής πορνογραφίας.

Ο ανήλικος αρνήθηκε κατηγορηματικά το σύνολο των πράξεων που του αποδίδονται, με εξαίρεση την κατηγορία της παράνομης θήρας.

Οι όροι της αποφυλάκισης και οι νέες μαρτυρίες

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, η απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους που ρίχνουν φως σε άγνωστες πτυχές της δικογραφίας:

Απαγόρευση προσέγγισης: Στον 17χρονο απαγορεύτηκε η επαφή με τρία ανήλικα κορίτσια που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος: Ο κατηγορούμενος οφείλει να ενταχθεί σε ειδικό πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή πηγάζει από την κατάθεση της καταγγέλλουσας, η οποία φέρεται να υπέδειξε ακόμη δύο μαθήτριες ως θύματα παρόμοιας συμπεριφοράς. Ωστόσο, τα δεδομένα για τις δύο αυτές περιπτώσεις διαφέρουν σημαντικά:

Η πρώτη μαθήτρια κατέθεσε πως οι επαφές τους έγιναν με αμοιβαία συναίνεση. Η δεύτερη προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση, διαψεύδοντας οποιαδήποτε σε βάρος της ενέργεια και δηλώνοντας πως διατηρούν αποκλειστικά φιλική σχέση.

Η υπερασπιστική γραμμή

Ο 17χρονος εμφανίστηκε αμετακίνητος στην άρνησή του, αμφισβητώντας ακόμη και την ερμηνεία του οπτικοακουστικού υλικού που εντοπίστηκε στο κινητό του τηλέφωνο. Η μοναδική παραδοχή του αφορούσε σε βίντεο όπου εικονίζεται με καραμπίνα, αποδεχόμενος την κατηγορία της παράνομης θήρας.

«Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν δικλείδες ασφαλείας στη διερεύνηση ανάλογων υποθέσεων, ώστε να μην σπιλώνονται υπολήψεις προτού διασταυρωθούν οι καταγγελίες», τόνισαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, Γιώργος Κοκοσάλης και Μιχάλης Βιδάκης.

Οι νομικοί παραστάτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο πελάτης τους, υποστηρίζοντας πως το περιεχόμενο της αρχικής καταγγελίας στερείται βάσης.