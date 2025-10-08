Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 41χρονο για κατοχή ναρκωτικών

Κατασχέθηκε κοκαΐνη και κάνναβη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Στη σύλληψη ενός άνδρα 41 ετών που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.

Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια έρευνας στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 331,9 γραμμάρια κάνναβης, 33,5 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 280 ευρώ, μια ζυγαριά ακριβείας και ένας τρίφτης κάνναβης.

   Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

