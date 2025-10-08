Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 41χρονο για κατοχή ναρκωτικών
Κατασχέθηκε κοκαΐνη και κάνναβη
Στη σύλληψη ενός άνδρα 41 ετών που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο.
Η σύλληψή του έγινε στη διάρκεια έρευνας στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 331,9 γραμμάρια κάνναβης, 33,5 γραμμάρια κοκαΐνης, χρηματικό ποσό 280 ευρώ, μια ζυγαριά ακριβείας και ένας τρίφτης κάνναβης.
Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
