Ηράκλειο: Άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο μετά τον αποκλεισμό των αγροτών – Θα λειτουργήσει μέχρι τις 23:00

Άνοιξε ξανά μετά από πολύωρο αποκλεισμό από τους αγρότες το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μετά από διαπραγματεύσεις οι αγρότες αποφάσισαν να διακόψουν τον αποκλεισμό και το αεροδρόμιο θα λειτουργήσει ξανά μέχρι τις 23:00.

Το χρονικό

Χάος προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) στα μπλόκα των αγροτών του Ηρακλείου και των Χανίων μετά την προσπάθεια τους να εισέλθουν στους χώρους των αεροδρομίων.

Μετά τις 2 το μεσημέρι, αγροτοκτηνοτρόφοι “εισέβαλαν” στο αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” και έφτασαν μέχρι την πίστα του αερολιμένα. Οι αγρότες στο «Νίκος Καζαντζάκης» έχουν μπει μέσα στην πίστα.

Απ’ τον πετροπόλεμο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε λεωφορεία του Αστικού ΚΤΕΛ Ηρακλείου, καθώς και σε οχήματα εργαζομένων που ήταν σταθμευμένα στο αμαξοστάσιο της εταιρείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν νωρίτερα στα επεισόδια.

Τελικά, λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενή τομέα, που βρέθηκαν στην πίστα του αερολιμένα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους που ξεκίνησαν σήμερα το πρωί.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις μέχρι αυτή την ώρα.