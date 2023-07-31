Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Δίστομο Βοιωτίας

Προκλήθηκε από κολώνα της ΔΕΗ

Υπό έλεγχο η φωτιά στο Δίστομο Βοιωτίας
DEBATER NEWSROOM

Υπό έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε στο Δίστομο Βοιωτίας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tvstar.gr, η φωτιά προκλήθηκε από κολώνα της ΔΕΗ.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και για αυτό τέθηκε υπό έλεγχο από τα πρώτα μόλις λεπτά χωρίς να κινδυνεύσουν σπίτια.

