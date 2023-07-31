Υπό έλεγχο η φωτιά στο Δίστομο Βοιωτίας
Προκλήθηκε από κολώνα της ΔΕΗ
Υπό έλεγχο τέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η φωτιά που ξέσπασε στο Δίστομο Βοιωτίας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tvstar.gr, η φωτιά προκλήθηκε από κολώνα της ΔΕΗ.
Η κινητοποίηση ήταν άμεση και για αυτό τέθηκε υπό έλεγχο από τα πρώτα μόλις λεπτά χωρίς να κινδυνεύσουν σπίτια.
