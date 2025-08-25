Ιός Δυτικού Νείλου: Νέα «κόκκινη» ζώνη ο Δήμος Αιγιαλείας, στον Πύργο

Ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει κάνει την εμφάνισή του στον Δήμο Αιγιαλείας, ενώ παραμένει σε υψηλά επίπεδα στον Δήμο Πύργου. Από την αρχή της περιόδου έχουν καταγραφεί και εξεταστεί συνολικά 47 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης.

Η εξάπλωση του ιού, που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων κουνουπιών, συνεχίζει να ανησυχεί τη χώρα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), 19 Δήμοι στην Αττική και 14 σε περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης, Πελοποννήσου και Ηπείρου έχουν χαρακτηριστεί «κόκκινοι» όσον αφορά τα κρούσματα.

Πρόσφατα, τρεις νέοι Δήμοι προστέθηκαν στις «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου» περιοχές: ο Δήμος Αιγιαλείας στην Αχαΐα, ο Δήμος Αρταίων στην Άρτα και ο Δήμος Βέροιας στην Ημαθία. Παράλληλα, ο Δήμος Πύργου παραμένει σε κατάσταση υψηλού κινδύνου.

Συνολικά, από την αρχή της περιόδου, έχουν καταγραφεί 47 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 2 ήταν θανατηφόρα. Από αυτά, τα 41 παρουσίασαν σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές, όπως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση, ενώ 6 είχαν ήπιες ή καθόλου νευρολογικές εκδηλώσεις.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 12 νέα εγχώρια κρούσματα και ένα εισαγόμενο κρούσμα από ασθενή που είχε εκτεθεί στη Σερβία.

Η κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων περιοχών ως «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου» χρησιμοποιείται για λόγους ασφάλειας του αίματος και αιμοεπαγρύπνησης, καθώς σε αυτές εφαρμόζονται επιπλέον μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης μέσω αιμοδοσίας.