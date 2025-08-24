Άγρια συμπλοκή στον Πύργο: 30 νεαροί στο προαύλιο εκκλησίας

Στον Πύργο, προαύλιο εκκλησίας μετατράπηκε σε πεδίο μάχης όταν 30 νεαροί, αγόρια και κορίτσια, συνεπλάκησαν άγρια στον Άγιο Αθανάσιο. Από τον ξυλοδαρμό, τουλάχιστον ένα άτομο βρέθηκε αιμόφυρτο στο έδαφος.

Οι κάτοικοι κάλεσαν την Αστυνομία, αλλά οι συμμετέχοντες είχαν ήδη διαφύγει. Υπάρχουν υποψίες ότι το επεισόδιο σχετίζεται με προηγούμενη σύγκρουση νεαρών στην ίδια περιοχή την περασμένη Πέμπτη.

