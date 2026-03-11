Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο 17χρονος μετά από άγρια συμπλοκή με συνομίληκό του

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στα Ιωάννινα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (10.03), όταν δύο ανήλικοι είχαν έντονη λογομαχία, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epiruspost.gr, ένας 15χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 17χρονο με γροθιές και κλωτσιές, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στο μάτι.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε εφημερεύον νοσοκομείο της περιοχής, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του. Λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 15χρονου, καθώς και των γονέων του.

Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων.