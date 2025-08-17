Ιωάννινα: Φωτιά στην περιοχή Βοβούσα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στα Γιάννενα ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (17/8) θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο σημείο επιχειρούν τόσο επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής όσο και ελικόπτερο για ρίψεις νερού, ενώ έχει κινητοποιηθεί και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας του Δήμου Ζαγορίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, και η πρώτη εκτίμηση των αρχών είναι ότι θα αντιμετωπιστεί γρήγορα, καθώς στην περιοχή εκδηλώθηκε βροχόπτωση που βοηθάει στην κατάσβεση.

Στη φωτιά στα Γιάννενα επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Παράλληλα έχουν σηκωθεί και τρία ελικόπτερα.