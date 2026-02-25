Ιωάννα Τούνη: «Είναι ξεκάθαρο το βίντεο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα» λέει ο δικηγόρος της

Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει τον πολυετή δικαστικό αγώνα για την υπόθεση revenge porn, με την κρίσιμη προβολή του επίμαχου βίντεο να έχει οριστεί για τις 27 Μαρτίου. Ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno» πως το οπτικό υλικό είναι ξεκάθαρο και θα αποδείξει την αλήθεια των ισχυρισμών της.

Η πλευρά της γνωστής influencer επιθυμεί την ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να κλείσει οριστικά αυτό το επώδυνο κεφάλαιο που τη σημάδεψε. Η απόφαση των δικαστών αναμένεται να βασιστεί στα όσα συνέβησαν εκείνη τη νύχτα, προσφέροντας στην ίδια την πολυπόθητη δικαίωση.

Όλα όσα είπε ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη

«Η διακοπή που στην τελευταία δικάσιμο πήραμε, ήταν λόγω κολλήματος της κυρίας εισαγγελέως. Η διακοπή είναι για τις 27 Μαρτίου. Θα είναι η πιο κρίσιμη ακροαματική διαδικασία γιατί θα προβληθεί το βίντεο. Θεωρείται και αυτό έγγραφα και τα έγγραφα προβάλλονται αφού τελείωσε η κατάθεση τω μαρτύρων που έχουν κληθεί από τον εισαγγελέα. Όλη η δίκη είναι αυτό το βίντεο και θα υπάρχει ένα μεγάλο βίντεο για να μπορέσουμε να δούμε εάν αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ ήταν μια ηθελημένη μαγνητοσκόπηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Τούνη χωρίς τη συναίνεση της και αν ο ερωτικός παρτενέρ γνώριζε ή όχι αυτόν τον οποίο μαγνητοσκοπούσε.

Ήταν κάμερα η οποία είχε φωτισμό και αυτό φαίνεται από το βίντεο… όταν εκινείτο προς το πρόσωπο υπήρχε σκοτάδι δίπλα, όταν πήγαινε προς το σώμα, ο φωτισμός φαινόταν, δίπλα ήταν σκοτάδι, ήταν τόσο ξεκάθαρο αυτό το βίντεο. Ήταν σαν γυρίζανε μια ταινία sex tape με τη διαφορά ότι δεν ίσχυε αυτό. Αυτό το γύρισαν ερήμην και εν αγνοία της κυρίας Ιωάννας Τούνη.

Η απάντηση είναι σαφής. Για αυτό ζητήσαμε κεκλεισμένων των θυρών αυτή η δίκη. Τώρα θα προβληθεί και θα το δουν μόνο οι γυναίκες δικαστές, η εισαγγελέας, οι κατηγορούμενοι, εμείς και οι συνήγοροι υπεράσπισης η οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας. Δεν υπάρχει κοινό. Προσέξτε όμως. Από τη στιγμή που θα προβληθεί το βίντεο, δεν συντρέχει λόγος να είναι κεκλεισμένων των θυρών.

Θα ζητήσουμε και πλέον θα διεξαχθεί η ακροαματική αποδεικτική διαδικασία με την παρουσία κοινού και πλέον θέλω εγώ να είναι οι δημοσιογράφο να καταγράψουν την πραγματικότητα και να την μεταφέρουν για να ξέρει ο κόσμος τι στοιχεία υπάρχουν. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα», τόνισε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: