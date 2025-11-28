Ιωάννα Τούνη: Αναβλήθηκε η δίκη της για την υπόθεση του revenge porn – Η νέα ημερομηνία

Άλλη μία δίκη για την επίπονη υπόθεση του revenge porn στην οποία πρωταγωνιστεί η Ιωάννα Τούνη έλαβε χώρα σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Παρόλο που η διαδικασία διήρκησε πολλές ώρες, τελικά αναβλήθηκε, παρατείνοντας την αγωνία της γνωστής influencer.

Η Ιωάννα Τούνη, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο, καθώς και από στενούς φίλους και τον σύντροφό της, Δημήτρη (Ρόμπι), βρέθηκε στο δικαστήριο για να παραστεί στη δίκη.

Αυτή είναι η νέα ημερομηνία

Ωστόσο, λίγο πριν το μεσημέρι, έγινε γνωστό ότι η διαδικασία πήρε αναβολή και η νέα ημερομηνία ορίστηκε για την επόμενη χρονιά, συγκεκριμένα στις 23 Ιανουαρίου.

Η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση του revenge porn είναι εξαιρετικά επίπονη ψυχολογικά, καθώς αναγκάζει την influencer να αναβιώνει συνεχώς τα τραυματικά γεγονότα που βίωσε και κάθε αναβολή σημαίνει παράταση αυτής της ψυχολογικής δοκιμασίας.

Η Ιωάννα Τούνη, με τη στήριξη του περιβάλλοντός της, συνεχίζει τον δικαστικό της αγώνα, ελπίζοντας ότι σύντομα θα επέλθει η δικαίωση και η παραδειγματική τιμωρία των κατηγορούμενων.