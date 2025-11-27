Ηλεκτροκίνηση χωρίς όρια: Η Blink Charging Hellas ξεπέρασε τους 320 σταθμούς φόρτισης σε μεγάλες εταιρείες και ομίλους πανελλαδικά

Η Blink Charging Hellas, κορυφαίος πάροχος λύσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, πρωταγωνιστεί και στον εξηλεκτρισμό του στόλου μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Από την εγκατάσταση του 1ου σταθμού φόρτισης σε εταιρικό χώρο τον Οκτώβριο του 2020 έως σήμερα, συνολικά 44 μεγάλοι όμιλοι και εταιρείες έχουν επιλέξει να ενσωματώσουν σταθμούς φόρτισης Blink στις εγκαταστάσεις τους, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες για πράσινη και βιώσιμη μετακίνηση. Ήδη λειτουργούν πάνω από 320 εγκατεστημένοι σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, οι περισσότεροι εκ των οποίων προορίζονται για ιδιωτική χρήση από τους εργαζόμενους των εταιριών, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί φορτιστές δημόσιας πρόσβασης σε εξωτερικούς χώρους στάθμευσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Blink έχει καταφέρει να πετύχει μεγάλες συνεργασίες με γνωστές πολυεθνικές και ομίλους στον χώρο της τεχνολογίας, όπως η LG, η Samsung και η Lenovo, της φαρμακοβιομηχανίας, όπως η Pharmaten και η Sandoz, αλλά και της ενοικίασης αυτοκινήτων και κατασκευής ελαστικών, όπως η Avis και η Pirelli. Ταυτόχρονα, έχει συμπράξει συνέργειες και με μεγάλους ομίλους παραγωγής παιδικών παιχνιδιών, όπως είναι η Mattel αλλά και με την Skag, εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου.

Επιπλέον, στο portfolio της βρίσκονται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και της πράσινης ενέργειας, όπως η Globalsat, ενώ εταιρείες του κλάδου παραγωγής τροφίμων, όπως η Perfetti και η Vivartia, έχουν ήδη εμπιστευτεί τη Blink. Παράλληλα, μεγάλες πολυεθνικές που επέλεξαν τη Blink για το βήμα τους προς τη βιώσιμη κινητικότητα περιλαμβάνουν την Ogilvy που δραστηριοποιείται στον χώρο της διαφήμισης, την Qualco που πρωτοστατεί στον τομέα της τεχνολογίας, την Ideal Standard International που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδών υγιεινής και μπάνιου, την Edenred που παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και την Gastrade, που ειδικεύεται στην υλοποίηση δομών φυσικού αερίου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Blink προσφέρει 24/7 υποστήριξη στους οδηγούς, συνεχή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων, καθώς και after sales support. Τέλος, παρέχει αναλυτικό reporting βάσει των αιτημάτων του κάθε πελάτη και εναλλακτικά σενάρια τιμολόγησης, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες του εκάστοτε συνεργάτη.