Ηλεία: Σοβαρή καραμπόλα στην Κουρούτα – Τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν (εικόνες)
Προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη διασταύρωση της Κουρούτας στην Ηλεία προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα σημαντικές υλικές ζημιές, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας με τρία οχήματα και επτά άνδρες, ενώ η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγη ώρα αργότερα με τη συνδρομή της Τροχαίας.
Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.
Εικόνες από το σημείο
