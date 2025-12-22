Ηλεία: Άτυπο καταφύγιο ζώων καταγγέλλεται για κακομεταχείριση σκύλων

Η οργάνωση Save a Greek Stray έφερε στη δημοσιότητα μία σειρά από σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης ζώων σε ένα άτυπο καταφύγιο του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στην Ηλία.

Σε μήνυση προχώρησε η οργάνωση, διότι διαπίστωσε εκτεταμένες παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας περίευζωίας στο καταφύγιο, ενώ ανακοίνωσε ότι ζητά κατεπείγουσα εισαγγελική διερεύνηση της υπόθεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάρτηση, ενώ τονίζεται πως θα προχωρήσουν «σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου» και ζητούν «κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα».